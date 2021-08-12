Збірна України з футболу опустилася на 25-е місце у рейтингу національних команд Міжнародної федерації футболу (ФІФА). В активі синьо-жовтих 1 525 балів.

Україну у рейтингу обійшла команда Японії, в активі якої 1 529 очок. Слідом за нашою збірною розташувалася команда Ірану (1 522).

Рейтинг збірних продовжує очолювати команда Бельгії (1 822 очки), на другу сходинку піднялася збірна Бразилії (1 798). Чинні чемпіони світу збірна Франції тепер замикають топ-3 найкращих команд, маючи в активі 1 762 очки.

До п’ятірки найкращих команд також входять фіналісти Євро-2020 – Англія (1 753) та Італія (1 745).

Після попереднього рейтингу ФІФА збірна України провела вісім поєдинків: товариські зустрічі проти Бахрейна (1:1), Північної Ірландії (1:0) та Кіпру (4:0), а також матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу проти Нідерландів (2:3), Північної Македонії (2:1), Австрії (0:1), Швеції (2:1) та Англії (0:4).

Відтоді синьо-жовті втратили вісім очок. У рейтингу збірних під егідою УЄФА Україна посідає 15 сходинку.

31 липня стало відомо, що Андрій Шевченко йде з посади головного тренера збірної України.

У ЗМІ ймовірними кандидатами у тренерське крісло головного тренера національної команди називають Сергія Реброва та Олександра Петракова.

У вересні наша збірна продовжить відбір у кваліфікації до фінальної частини чемпіонату світу з футболу-2022.