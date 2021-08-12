Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор-2020 Ярослава Магучіх повернулася до України після завершення змагань. В аеропорту легкоатлетку зустрічали шанувальники та представники засобів масової інформації.

В аеропорту Бориспіль спортсменка прокоментувала своє спільне фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, яке спричинило негативну реакцію та осуд в українському суспільстві.

— Ці змагання були важкими фізично і емоційно… На те є причини. Після змагань ми всі традиційно привітали одна одну і в цьому не було якоїсь політичної позиції, — сказала Магучіх.

Після змагань ми всі традиційно привітали одна одну і в цьому не було якоїсь політичної позиції. Легкоатлетка Ярослава Магучіх повернулася в Україну після Ігор-2020 і прокоментувала спільне фото з росіянкою Ласіцкене. pic.twitter.com/7wrpz9qmNW — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) August 12, 2021

Спортсменка додала, що в неї не було політичної позиції зазначивши, що не заперечує, що між Україною та Росією триває війна.

— Я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною та Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями. Я дуже шаную воїнів, які тримають оборону на фронті, щоб ми, спортсмени, могли виступати на міжнародній арені.

Ярослава подякувала всім, хто її підтримував та критикував.

Скандал з Магучіх

Після фіналу у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 Ярослава Магучіх зробила спільне фото з представницею ОКР Марією Ласіцкене. На фото легкоатлетки з прапорами України та ОКР.

На Іграх-2020 у Токіо росіянка завоювала золото, а українка у цій дисципліні здобула бронзу.

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Російські ЗМІ почали активно поширювати знімок з метою пропаганди та наративом про “братні народи”.

Водночас в українському інформпросторі розкритикували Магучіх за це фото. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що з атлеткою проведуть розмову. Також Маляр закликала припинити цькування спортсменки та дочекатися її пояснення цієї ситуації.

Бронзовий призер Олімпіади-2020 із карате Станіслав Горуна підтримав Магучіх. Каратист зауважив, що у фото немає зради, а спорт повинен бути поза політикою.