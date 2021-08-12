У четвер, 12 серпня, до України із Токіо повернулися срібні та бронзові призери Олімпійських ігор 2020.

У аеропорту Борисполь зустрічали срібних призерів каратистку Анджеліку Терлюгу, велосипедистку Олену Старікову та бронзових – легкоатлетку Ярославу Магучіх та каратиста Станіслава Горуна.

На спортсменів чекали їхні близькі та родичі, а також журналісти та вболівальники.

Медалістам аплодували, рідні обіймали їх зі слізьми на очах та дарували квіти. На летовищі гучно лунало: Вітаємо.

Каратисти про значення медалей та враження

Так, на запитання журналістів про підготовку до наступних Олімпійських ігор каратистка Терлюга відповіла, що не готуватиметься.

– Я не готуватимусь, бо карате не входить більше в олімпійську програму. Важливість цієї медалі наскільки велика, що словами не описати. У нас тільки один шанс на перемогу і ми його використали на максимум, – пояснила спортсменка.

Також і Горуна зауважив, що медаль для каратистів на Олімпійських іграх справді є унікальною.

– На жаль, один єдиний раз поставили карате в програму Олімпіади. І ця медаль є унікальною. Вона, без перебільшення, є історичною, – додав каратист.

Водночас на запитання щодо відпочинку після олімпійських змагань обоє каратистів зауважили, що готуватимуться до наступних поєдинків.

– Я маю зараз відпочити трішки від тренувань та карате, бо дуже виснажилась за цей час. А потім почну готуватись до наступних змагань на чемпіонаті світу в Дубаї, який проходитиме в листопаді 2021 року, – зазначила Терлюга.

Також і Горуна запевнив, що готуватиметься до чемпіонату світу, і на відпочинок часу немає.

Магучіх прокоментувала фото з російською спортсменкою

Ярослава Магучіх прокоментувала скандал, який розгорівся в українському інформпросторі щодо її спільного фото з російською легкоатлеткою та обіймів після завершення змагання на Олімпіаді-2020.

– Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року і я пишаюсь, що підіймаю національний прапор. Після змагань ми всі традиційно привітали один одного. У цьому не було якоїсь моєї політичної позиції, – каже спортсменка.

Вона зауважила, що у всіх спортсменів є свобода думки.

– Я дякую всім, хто мене підтримував, і навіть тим, хто критикував. Це для мене досвід і це зробить мене сильнішою, – додала вона.

Магучіх додала, що не заперечує, що триває російсько-українська війна.

– Дякую тим воїнам, які борються за те, щоб наші спортсмени змогли виступати міжнародній арені.

Що завоювала Україна на Олімпіаді-200

Олімпійські ігри 2020 проходили з 23 липня до 8 серпня у Токіо. У змаганнях взяли участь понад 11 тис. спортсменів із 206 країн. Вони боролись за нагороди у 339 категоріях та 33 видах спорту.

Україну на Іграх-2020 представляли 158 осіб у 25 видах спорту.

На Олімпіаді-2020 збірна України поповнила державну скарбничку 19 медалями – одна золота, шість срібних та 12 бронзових.

Таким чином наша країна посіла 16-те місце у світі за кількістю виграних нагород та 44-те у медальному заліку.

Більше про Олімпійські ігри 2020 у Токіо, призерів та церемонію закриття змагань читайте у наших матеріалах.