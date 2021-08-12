У четвер, 12 серпня, до України із Токіо повернулися срібні та бронзові призери Олімпійських ігор 2020.
У аеропорту Борисполь зустрічали срібних призерів каратистку Анджеліку Терлюгу, велосипедистку Олену Старікову та бронзових – легкоатлетку Ярославу Магучіх та каратиста Станіслава Горуна.
На спортсменів чекали їхні близькі та родичі, а також журналісти та вболівальники.
Медалістам аплодували, рідні обіймали їх зі слізьми на очах та дарували квіти. На летовищі гучно лунало: Вітаємо.
Каратисти про значення медалей та враження
Так, на запитання журналістів про підготовку до наступних Олімпійських ігор каратистка Терлюга відповіла, що не готуватиметься.
– Я не готуватимусь, бо карате не входить більше в олімпійську програму. Важливість цієї медалі наскільки велика, що словами не описати. У нас тільки один шанс на перемогу і ми його використали на максимум, – пояснила спортсменка.
Також і Горуна зауважив, що медаль для каратистів на Олімпійських іграх справді є унікальною.
– На жаль, один єдиний раз поставили карате в програму Олімпіади. І ця медаль є унікальною. Вона, без перебільшення, є історичною, – додав каратист.
Водночас на запитання щодо відпочинку після олімпійських змагань обоє каратистів зауважили, що готуватимуться до наступних поєдинків.
– Я маю зараз відпочити трішки від тренувань та карате, бо дуже виснажилась за цей час. А потім почну готуватись до наступних змагань на чемпіонаті світу в Дубаї, який проходитиме в листопаді 2021 року, – зазначила Терлюга.
Також і Горуна запевнив, що готуватиметься до чемпіонату світу, і на відпочинок часу немає.
Магучіх прокоментувала фото з російською спортсменкою
Ярослава Магучіх прокоментувала скандал, який розгорівся в українському інформпросторі щодо її спільного фото з російською легкоатлеткою та обіймів після завершення змагання на Олімпіаді-2020.
– Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року і я пишаюсь, що підіймаю національний прапор. Після змагань ми всі традиційно привітали один одного. У цьому не було якоїсь моєї політичної позиції, – каже спортсменка.
Вона зауважила, що у всіх спортсменів є свобода думки.
– Я дякую всім, хто мене підтримував, і навіть тим, хто критикував. Це для мене досвід і це зробить мене сильнішою, – додала вона.
Магучіх додала, що не заперечує, що триває російсько-українська війна.
– Дякую тим воїнам, які борються за те, щоб наші спортсмени змогли виступати міжнародній арені.
Що завоювала Україна на Олімпіаді-200
Олімпійські ігри 2020 проходили з 23 липня до 8 серпня у Токіо. У змаганнях взяли участь понад 11 тис. спортсменів із 206 країн. Вони боролись за нагороди у 339 категоріях та 33 видах спорту.
Україну на Іграх-2020 представляли 158 осіб у 25 видах спорту.
На Олімпіаді-2020 збірна України поповнила державну скарбничку 19 медалями – одна золота, шість срібних та 12 бронзових.
Таким чином наша країна посіла 16-те місце у світі за кількістю виграних нагород та 44-те у медальному заліку.
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