В Європейському союзі футбольних асоціацій (УЄФА) назвали футболістів, які поборються за місця у топ-списках за підсумками Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Так, на кожну із чотирьох позицій претендують на перемогу по три гравці.

У шорт-листах із 12 гравців п’ять представляють чинного тріумфатора ЛЧ – Челсі, троє – Манчестер Сіті, а також по одному – Реал Мадрид, Боруссію, Баварію та Парі Сен-Жермен (ПСЖ).

Хто претендує на нагороди Ліги чемпіонів-2020/21

Воротарі : Тібо Куртуа (Реал), Едуар Менді (Челсі), Едерсон (Манчестер Сіті);

: Тібо Куртуа (Реал), Едуар Менді (Челсі), Едерсон (Манчестер Сіті); Захисники : Сесар Аспілікуета (Челсі), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніо Рюдігер (Челсі);

: Сесар Аспілікуета (Челсі), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніо Рюдігер (Челсі); Півзахисники : Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Жоржиньо (Челсі), Н’Голо Канте (Челсі);

: Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Жоржиньо (Челсі), Н’Голо Канте (Челсі); Нападники: Роберт Левандовський (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд).

Також 26 серпня оголосять лауреатів, найкращого футболіста року і найкращу футболістку року за версією УЄФА.

Переможців назвуть під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів у Стамбулі. А 25 серпня оголосять найкращого футболіста року в Лізі Європи.

Хто і як визначав номінантів

За даними УЄФА, до складу журі, які назвали номінантів на звання топ-гравців за позиціями в ЛЧ, увійшли тренери 32 клубів, які виступали на груповому етапі Ліги чемпіонів-2019/2020.

Також визначали претендентів 55 представників ЗМІ з усіх асоціацій УЄФА, їх вибрала Асоціація європейських спортивних видань (ESM).

Однак тренери не могли голосувати за гравців своїх клубів.

Кожен із журі назвав по три топових гравців на кожній позиції. Так, за 1-ше місце гравець отримував п’ять очок, за 2-ге – три, за 3-тє – одне. Тоді по три гравці в кожній категорії з найбільшою кількістю балів увійшли у відповідний шорт-лист.

Також УЄФА опублікував, скільки балів отримали решта гравців, за яких голосували.

Воротарі

Кейлор Навас (ПСЖ) – 50 очок;

Мануель Нойєр (Баварія) – 36;

Ян Облак (Атлетіко) – 35;

Джанлуїджі Доннарумма (екс-гравець Мілану, зараз ПСЖ) – 20;

Марк-Андре тер Штеген (Барселона) – 13;

Агустін Марчесін (Порту) – 4;

Аліссон Беккер (Ліверпуль) – 4.

Захисники

Маркіньос (ПСЖ) – 78 очок;

Тьяго Сілва (Челсі) – 59;

Кайл Уокер (Манчестер Сіті) – 35;

Джорджіо К’єлліні (Ювентус) – 18;

Джон Стоунз (Манчестер Сіті) – 15;

Давід Алаба (екс-гравець Баваріі, зараз Реала) – 14;

Леонардо Бонуччі (Ювентус) – 14.

Півзахисники

Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) – 15 очок;

Мейсон Маунт (Челсі) – 15;

Френкі де Йонг (Барселона) – 9;

Лука Модріч (Реал) – 9;

Педрі (Барселона) – 6;

Жоржиньо Вейнальдум (екс-гравець Ліверпуля, зараз ПСЖ) – 5;

Кай Хаверц (Челсі) – 5.

Нападники

Ліонель Мессі (екс-гравець Барселони, зараз ПСЖ) – 76 очок;

Карім Бензема (Реал) – 70;

Неймар (ПСЖ) – 23;

Кай Гаверц (Челсі) – 16;

Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 16;

Мейсон Маунт (Челсі) – 6;

Ромелу Лукаку (Інтер) – 6.

За підсумками Ліги чемпіонів сезону-2019/2020 представники Баварії, яка стала тоді переможцем, завоювали три нагороди із чотирьох максимальних.

Зокрема, топ-воротарем став Мануель Нойєр, захисником – Йоз Кімміх, нападником – Роберт Левандовський. А от найкращим півзахисником став футболіст Манчестер Сіті – Кевін Де Брюйне.