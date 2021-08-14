Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент, який стався з олімпійським чемпіоном та нардепом Жаном Беленюком. Глава держави заявив, що будь-які прояви расизму або ксенофобії у нашій країні неприпустимі.

– Український гімн прозвучав на Олімпіаді-2020 у Токіо саме завдяки Жану Беленюку. Він один із найдостойніших синів України. Ним пишається наш народ, – написав Зеленський у соцмережі.

Водночас президент зазначив, що будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі.

– Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх, – додав глава держави.

13 серпня стало відомо, що у центрі Києва невідомі намагалися напасти на борця Жана Беленюка. Ба більше, вони викрикували образливі гасла і хотіли спровокувати конфлікт.

Сам спортсмен після інциденту у Facebook повідомив, що до бійки справа не дійшла. Також він вирішив поставити підписникам кілька риторичних запитань.

– Мені цікаво, чи українець Я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній? І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які готові покласти життя для її прославляння? – писав Беленюк.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України. Наразі встановлюють обставини інциденту та хто до нього причетний.

4 серпня Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Водночас він вперше у своїй кар’єрі став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби у вазі до 87 кг.

У фіналі українець здобув перемогу над триразовим призером чемпіонатів світу угорцем Віктором Лорінцем (5:1).

У 2019 році він став народним обранцем від партії Слуга народу. У партійному списку борець був під 10-м номером.

Наприкінці серпня 2019-го Беленюк очолив посаду першого заступника голови парламентського комітету з питань молоді та спорту.

Джерело: Володимир Зеленський