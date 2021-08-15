Карате виключили з програми Олімпійських ігор, які заплановані на 2024 рік у Парижі. Однак на спортивних змаганнях розіграють нагороди у брейкдансі.

Про це йдеться у заяві організаційного комітету Олімпіади-2024. Водночас на змаганнях не буде двох видів спорту – бейсболу та софтболу, в яких виборювали нагороди цього року олімпійці у Токіо.

Завдяки карате скарбничка України цьогоріч поповнилася двома олімпійськими нагородами. Анжеліка Терлюга виборола срібну медаль у ваговій категорій до 55 кг, а Станіслав Горуна – бронзу в категорії до 75 кг.

Цьогоріч відбулася Олімпіада-2020, в якій брали участь понад 11 тис. професійних спортсменів з різних країн світу. Україна виборола 19 медалей на цих змаганнях.

Олімпіада-2024

Олімпійські ігри 2024 відбудуться у Франції. За попередніми даними, вони розпочнуться з 26 липня та завершаться 11 серпня 2024 року.

Спортивні змагання мають відбутися на стадіоні Стад де Франс у Парижі. Ще у 2017 році стало відомо, що саме Париж прийме наступні літні Олімпійські після Токіо.

Фото: НОК, Getty Images