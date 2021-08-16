Напав на охоронця: паралімпійського чемпіона з дзюдо заарештували у Токіо

16 серпня у Токіо заарештували паралімпійського чемпіона з дзюдо Звіяда Гогочурі з Грузії. Дзюдоїста, який прибув до столиці Японії для участі в Паралімпіаді-2020, звинувачують в нападі на 60-річного охоронця.

За даними KyodoNews, на днях між 34-річним паралімпійцем та охоронцем виникла сварка під час якої дзюдоїст штовхнув чоловіка. Той впав та отримав перелом ребер.

Причиною сварки став галас у готелі, який створював Гогочурі разом із партнерами зі збірної Грузії.

Тоді ж охронець зробив зауваження їм, але у відповідь отримав тілесні ушкодження від одного з дзюдоїстів.

За інформацією видання, інцидент стався вранці минулого тижня. Дзюдоїсти разом перебували в одному приміщенні. Ба більше, вони були у п’яному стані.

Так, спортсменів відправили на самоізоляцію в готель після того, як в одного з представників їхньої команди виявили позитивний результат тесту на коронавірус.

Таким чином Гогочурі мають позбавити права брати участь в паралімпійських змаганнях у Токіо, після чого він повинен повернутися додому на батьківщину.

Звіяд Гогочурі – чинний паралімпійський чемпіон, який виступає у ваговій категорії до 90 кг серед паралімпійців з порушенням зору.

Паралімпіада-2020 стартує 24 серпня у японські столиці Токіо. Напередодні у цьому місті проходили Олімпійські ігри, де доволі непогано відзначилась збірна України.

На Паралімпійських іграх виступлять 4,4 тис. спортсменів з 168 країн світу. Україну представлять 143 спортсмени. Вони братимуть участь у 15 із 22 видів спорту, представлених на змаганнях.

12 серпня Україна провела національну паралімпійську збірну у Токіо. Урочиста церемонія проводів відбулася у столичному КВЦ Парковий.

Проводжали спортсменів, зокрема президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою.

Джерело: KyodoNews