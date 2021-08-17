Олімпійський чемпіон Володимир Голубничий – помер на 85-му році життя

Сьогодні, 16 серпня, не стало дворазового олімпійського чемпіона зі спортивної ходьби Володимира Голубнича. Знаменитий легкоатлет помер у віці 85 років.

Про смерть Володимира Голубнича, легендарного спортсмена, повідомили у прес-службі федерації легкої атлетики Сумської області.

Однак про причину смерті Голубничого наразі невідомо.

Відомо лише, що останні кілька днів колишній спортсмен перебував у лікарні.

Які досягнення встановив Голубничий

Легкоатлет народився у 1936 році у Сумах. За всю спортивну кар’єру брав участь у п’яти Олімпійських іграх у складі збірної СРСР.

Голубничий двічі ставав олімпійським чемпіоном зі спортивної ходьби на 20 км (Рим-1960 та Мехіко-1968).

Окрім золотих медалей, легкоатлет вигравав бронзу на Олімпіаді-1964 і срібло на Іграх-1972.

Голубничий двічі встановлював світові рекорди. Так, у 1955 році він пройшов 20 км за 1:30:36, а у 1959-му подолав цю дистанцію за 1:27:04.

У активі спортсмена є три нагороди чемпіонатів Європи. У 1962-му він посів третє місце, у 1966-му – друге, а у 1974 став переможцем турніру.

Після закінчення кар’єри Голубничого обрали на посаду очільника спілки спортсменів-ветеранів Сум. Також він отримав статус почесного члена Національного олімпійського комітету України (НОК).

У 2012 році Голубничого визнали одним із 24 найвеличніших легкоатлетів світу. Тоді він потрапив до Залу слави Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Джерело: ФЛАУ

Фото: НОК