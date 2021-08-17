Паралімпійські ігри 2020: склад збірної України та шанси на нагороди

24 серпня, у День Незалежності України, відбудеться урочиста церемонія відкриття Паралімпійських ігор 2020 у Токіо. На змаганнях розіграють 540 комплектів нагород, що на 12 більше, аніж на попередніх Іграх 2016 року.

Україну на Паралімпіаді-2020 у Токіо представлятимуть 143 спортсмени. Вони змагатимуться у 15 із 22 видів спорту.

Найбільша кількість українців виступатиме у плаванні – 40 осіб, та у легкій атлетиці – 32.

Також наші паралімпійці змагатимуться у таких видах: академічне веслування (9), фехтування на візках (9), теніс настільний (8), пауерліфтинг (8), дзюдо (8), голбол чоловіча команда (7), кульова стрільба (7), паратріатлон (5), параканое (4), тхеквондо (3), стрільба з лука (3), бадмінтон (1), велоспорт (1).

Із повним складом української команди на Паралімпіаді-2020 можна ознайомитись на сайті НКСІУ.

Цікаво, що вперше у програмі Паралімпіади з’явились бадмінтон та тхеквондо. Українські спортсмени також дебютуватимуть у цих видах спорту, а ще – у голболі.

У Токіо українці мають шанси завоювати більше медалей, аніж на попередніх Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.

Тоді наші паралімпійці здобули рекордну кількість нагород – 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових і вперше в історії піднялася на третє місце у медальному заліку.

Які шанси у збірної України на Паралімпіаді-2020, та хто потенційно може стати призером – читайте на Фактах ICTV.

Паралімпійські ігри у Токіо: шанси збірної України на медалі

Загалом кожен із українських спортсменів може показати хороший результат: від чинних чемпіонів та призерів до дебютантів. Однак ми спробуємо спрогнозувати, хто та у якому виді спорту здобуде перемогу.

Плавання

Найбільша кількість спортсменів від України змагатиметься у цьому виді спорту – 40. Тож шансів на перемогу тут найбільше.

Серед претендентів на медаль 27-річний Євгеній Богодайко. На чемпіонаті Європи-2011 плавун став багаторазовим чемпіоном та дворазовим срібним призером.

Також він двічі ставав паралімпійським чемпіоном у 2012 році та тричі у 2016-му. Крім того, у його активі є п’ять срібних медалей та дві бронзи Паралімпіад.

Медаль потенційно може принести Україні Максим Веракса. Плавун вісім разів ставав паралімпійським чемпіоном.

Ба більше, Веракса одинадцятиразовий чемпіон світу та дванадцятиразовий чемпіон Європи.

На Паралімпіаді-2008 він встановив п’ять світових та сім паралімпійських рекордів у різних дисциплінах. А у 2012-му його визнали найшвидшим параплавцем у світі.

Загалом Веракса встановив щонайменше 15 світових рекордiв та дев’ять – паралімпійських. Із 2015 року входить у список топ-спортсменів незалежної України.

Також потенційно призерами можуть стати плавуни Сергій Кліпперт (триразовий паралімпійський чемпіон), Анна Стеценко (триразова чемпіонка), Олексій Федина (п’ятиразовий чемпіон).

Легка атлетика

У цьому виді спорту змагатимуться 32 українців. Тому і шансів на медалі тут також доволі багато.

На нагороду претендує 27-річна Лейля Аджаметова. На Паралімпійських іграх 2016 легкоталетка вже завоювала чемпіонство та бронзову медаль.

На чемпіонаті світу-2019 Лейля здобула три нагороди – бронзу у бігу на 400 м, золото у бігу на 100 м (встановивши рекорд світу) та золото у бігу на 200 м (рекорд Європи).

Претендентом на медаль є рекордсменка світу у стрибках у довжину серед спортсменів з вадами зору Оксана Зубковська.

Три рази легкоатлетка ставала паралімпійською чемпіонкою. Також у її активі шість нагород чемпіонатів світу.

Принести України медаль може Анастасія Мисник, яка бере участь у змаганнях серед спортсменів з порушеннями розумового і фізичного розвитку. Вона двічі ставала срібною призеркою Паралімпіади.

На ЧС-2019 Анастасія стала другою у штовханні ядра, встановивши особистий рекорд – 13,48 м.

У метані булави та диску вибороти нагороду може 26-річна Зоя Овсій. Вона бере участь у змаганнях з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

На рахунку спортсменки срібло та золото Ігор-2016. Зоя двічі ставала чемпіонкою у метанні булави та диску на міжнародному турнірі 2016.

На ЧС-2019 вона завоювала золоту медаль з метання булави, встановивши світовий та європейський рекорд з результатом 25,23 м та бронзу з метання диска з рекордом – 13,52 м.

Також є надії, що принести нагороду зможе Ігор Цвєтов у бігу на 100 та 200 м серед спортсменів з церебральним паралічом. На Паралімпіаді-2016 він двічі здобув золото.

Тоді у кваліфікаційному забігу на 100 м Цвєтов встановив світовий рекорд – 12,22 секунди, а у фінальному забігу на 200 м – паралімпійський рекорд з результатом 25,11 секунди.

Велосипедний спорт

Відзначитись може 34-річний Єгор Дементьєв, який сам представляє Україну у цьому виді спорту. Єгор є чотириразовим паралімпійським чемпіоном.

На ЧС-2013 Дементьєв став чемпіоном в індивідуальній гонці на час. Дистанцію 25,9 км Єгор подолав за 34:47.88, обігнавши італійця на 36 секунд та австралійця – майже на хвилину.

Дзюдо

Паралімпійський чемпіон Давид Хорава боротиметься за перемогу у дзюдо серед спортсменів з порушеннями зору у вазі до 66 кг.

На його рахунку золото Паралімпіади-2012 та бронза Ігор-2016 року. У 2019 році Хорава став чемпіоном Європи та світу.

Також претендує на медаль заслужений майстер спорту України Дмитро Соловей. На Іграх-2012 він завоював золото з дзюдо у вазі до 81 кг, а на Паралімпіаді-2016 посів друге місце.

Пауерліфтинг

Великі надії покладають на заслуженого майстра спорту України Лідію Соловйову. Вона тричі ставала паралімпійською чемпіонкою.

На Іграх-2000 спортсменка стала другою у своїй дисципліні, а у 2012-му отримала бронзу. Соловйова неодноразово встановлювала рекорди, зокрема на Іграх-2016 світовий рекорд – 107 кг.

Також наші паралімпійці цілком можуть завоювати нагороди в інших видах спорту – фехтуванні на візках, настільному тенісі чи у параканое.

Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття Паралімпіади будуть багаторазові чемпіони з плавання Єлизавета Мерешко та Віктор Смирнов.

Ігри триватимуть до 5 вересня. Глядачів, як і на Олімпійські ігри, не допускають.

Фото: УНІАН, ОП, НКСІУ