У вівторок, 17 серпня, відбувся перший матч плей-оф Шахтар – Монако в межах групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Зустріч проходила у Монако на стадіоні Луї ІІ і завершилася з рахунком 1:0.

Матч Шахтар – Монако – огляд

Уже з перший хвилин матчу гірники повністю взяли під контроль м’яч на власній половині поля, але до воріт суперника не вдавалось прорватися.

Небезпечний момент для французької команди настав на 7-й хвилинні першого тайму. Тоді Матвієнко намагався потужно пробити по воротах, але Маєцкі перевів м’яч на кутовий.

Загалом гравці Монако виконували чимало вертикальних передач, але захисники Шахтаря дуже уважно грали і перехоплювали м’яч.

На 19-й хвилині Шахтар виходить вперед. Бразилець Педріньо вдало обійшов двух гравців і пробив повз голкіпера (1:0).

Після цього господарі поля вдалися до активної атаки. На 25-й хвилинні Бен-Йєддер класно увірвався у штрафний майданчик і пробивав по воротах, але Трубін врятував свою команду.

Команди по черзі контролювали м’яч, але до небезпечних моментів не доходило.

На 34-й хвилинні Сідібе відібрав м’яч у Матвієнко і відпасував назад в штрафну Бен-Йеддеру, але той неточно пробив.

За лічені хвилини до завершення першого тайму Чуамені в контратаці пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Трубін у стрибку перевів м’яч на кутовий.

Таким чином у першому таймі донецький Шахтар мінімально переграв Монако завдяки голу Педріньо.

На початку другого тайму знову весь контроль гри був у гірників, однак до воріт французів не наближалися.

Однак на 57-й хвилинні Бен-Йєдерр пройшов до штрафного майданчику і пробивав з гострого кута, та Трубін знову врятував свою команду.

Після декількох замін у командах, м’яч почав контролювати Монако, проте у захисті Шахтар грав надійно.

На 79-й хвилині Коноплянка з центру поля віддав пас на Антоніо, який пробивав по воротах, але голкіпер Монако встиг забрати м’яч у руки.

Таким чином донецький Шахтар здобуває важливу перемогу на виїзді над Монако. Із рахунком 1:0 на користь гірників завершився перший матч плей-офф Ліги чемпіонів.

Однак 25 серпня відбудеться матч-відповідь у Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Початок гри о 22.00 за київським часом.

Голи: Педріньо (19)

Стартовий склад:

Монако: Маецкі, К.Енріке, Бадьяшиль, Маріпан, Сідібе, Чуамені, Фофана (Жеан Лукас, 46), Головін (Діоп, 60), Ж.Мартінш (Дьятта, 67), Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Марлон, Вітао, Додо, Педріньо (А.Патрік, 46), М.Антоніо, Майкон (Степаненко, 74), Тете (Марлос, 89), Траоре (Сікан, 90), Соломон (Коноплянка, 66).

Фото: Шахтар