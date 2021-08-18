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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Перехід Мессі в ПСЖ приніс легенді НБА Джордану €6 млн

Майкл Джордан

Перехід відомого футболіста Ліонеля Мессі до ПСЖ приніс легендарному баскетболісту Національної баскетбольної асоціації (НБА) Майклу Джордану чималу суму. Все завдяки вболівальникам клубу, які миттєво почали купувати футболки з прізвищем новачка.

Відомо, що 58-річний екс-гравець НБА має компанію Air Jordan, що виробляє спортивний одяг, зокрема форму для паризького клубу.

Компанія Air Jordan, яка є партнером ПСЖ, отримує 5% від продажу кожної футболки гравців.

За попередніми даними A Bola, Джордан лише за тиждень заробив €6 млн від продажу футболок з прізвищем Мессі.

Загалом такий брендований одяг продали на суму близько €120 млн.

Наразі футболка з Мессі коштує €158 (доросла), €88 (дитяча) і €108 (жіноча).

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Мессі грає за ПСЖ

10 серпня Мессі офіційно став гравцем ПСЖ на два сезони. Але в умовах контракту є опція – продовження ще на рік.

Аргентинець гратиме за французів у футболці під знаковим 30-м номером.

Напередодні, 5 серпня, Барселона заявила про те, що 34-річний нападник залишає команду. У складі основного складу каталонського клубу Мессі виступав з 2005 року.

У минулому сезоні він зіграв 35 матчів в іспанській Примері, забив 30 голів, три з яких пенальті, і віддав дев’ять результативних передач.

За всю кар’єру Мессі ставав 10 разів чемпіоном Іспанії, чотири – переможцем Ліги чемпіонів, три – Суперкубка УЄФА. У його активі сім перемог Кубка Іспанії, вісім – Суперкубка Іспанії.

Джерело: A Bola

Фото: Getty Images

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