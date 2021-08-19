Боксер Олександр Хижняк, який завоював срібну медаль на Олімпійських іграх 2020, залишається на ще один олімпійський цикл. Він планує здобути золото на Іграх-2024 в Парижі.

26-річний боксер залишається в аматорах, щоб завоювати звання олімпійського чемпіона. Тому Хижняк поки що не хоче переходити у професіонали.

Водночас срібний призер пригадав свій фінальний виступ на Олімпіаді-2020 проти бразильця Геберта Консейсану. Він зізнався, що навіть не бачив того фатального удару від суперника.

– Був впевнений, що цей шлях приведе до олімпійського золота. Однак, знаєте, я пропустив той удар у фіналі. Якщо чесно, навіть не бачив його. Він прилетів нізвідки і влучив. Я швидко відновився, і рішення судді не розумію і не поділяю, – додав Хижняк.

Як зауважив спортсмен, йому максимально допомагають, щоб він залишився на ще один олімпійський цикл і виграв золото в Парижі.

Боксер та його команда планують і хочуть пройти знову цей шлях, щоб здобути бажану золоту нагороду.

– Потрібно продовжити шлях і залишитися в олімпійському боксі, щоб взяти золото. Але загадувати на результат, який він може бути в Парижі, не варто та і складно це, – пояснив Хижняк.

На Олімпіаді-2020 у Токіо Олександр Хижняк виборов срібло у ваговій категорії до 75 кг. Так, у фіналі він поступився нокаутом Геберту Консейсану.

Українець перемагав за суддівськими записками перші два раунди. Однак у вирішальному, третьому, пропустив роковий удар, що вартував йому золота.

Олександр впав на канвас рингу, але зумів швидко піднятися. Утім рефері не став відраховувати час і зафіксував перемогу бразильця. А Хижняк так і не зрозумів, чому не дали змоги продовжити бій.

Джерело: Дом