Обійшли одразу п’ять збірних РФ: українці завоювали золото на ЧС із шашок-64

Чоловіча збірна України посіла перше місце на командному чемпіонаті світу із шашок-64 в форматі швидкої гри.

Українців представляли харків’янин Юрій Анікєєв, дніпрянин Фелікс Шепель і вінничанин Денис Шкатула.

Турнір проходив в турецькому регіоні Каппадокія, де в неділю, 21 серпня, також відбудуться командні змагання серед чоловіків та жінок по грі в форматі бліц.

На чемпіонаті світу взяли участь одразу п’ять збірних Росії, які зібрані в різних федеральних округах.

Таке право РФ отримала, оскільки є однією з провідних країн у цьому виді спорту.

Українці змогли перемогти три російські команди (5:1, 5:1, 4:2), а ще з двома зіграли внічию (3:3, 3:3). Таким чином жовто-сині заробили 16 очок з 18 і завоювали золото.

Жіноча збірна, яку представляли Олена Коротка з Дніпра і киянка Юлія Макаренкова, змогла заробити 9 очок з 12 і зайняти друге місце, пропусти вперед росіянок.

В свою чергу президент України привітав українців з золотими медалями на чемпіонаті світу з шашок-64.

Зеленський подякував українським шашистам за перемогу і позитивні емоції для всіх громадян країни.