21 серпня Чорноморець та Шахтар зіграли у рамках п’ятого туру української Прем’єр-ліги-2021/22. Зустріч команд відбулася в Одесі на стадіоні Чорноморець та завершилася з рахунком 3:0.

У першому таймі Шахтар продемонстрував своє стрімке бажання перемогти у цьому поєдинку. На 34-й хвилині Судаков впевнено відправив м’яч у сітку, відкривши рахунок матчу.

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Не встигло пройти навіть 15 хвилин, як Шахтар знову зробив впевнений крок на шляху до перемоги. На 45-й хвилині Алан Патрік забив другий гол на рахунок донецького футбольного клубу.

Однак гірники вирішили, що цього теж недостатньо. На 90-й хвилині Соломон відібрав шкіряного у Мудрика, влучно закинувши його у сітку воріт.

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П’ятий тур УПЛ

Завтра, 22 серпня, у рамках п’ятого туру української Прем’єр-ліги-2021/22 запланована зустріч Маріуполя та Зорі. Матч розпочнеться о 17.00 за київським часом.

В цей день ще зустрінуться спортсмени з футбольних клубів Олександрія та Колос. Цей матч запланований на 19.30 за Києвом.

22 серпня у поєдинку також зійдуться київське Динамо та чернігівська Десна. Початок матчу запланований на 21.30 за київським часом.

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Фото: ФК Шахтар