Українські паралімпійці із Токіо тепло привітали країну із Днем Незалежності

Спортсмени національної команди, які перебувають на літніх Паралімпійських іграх у Токіо, привітали українців із Днем незалежності, записавши зворушливе відео.

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич зазначив, що паралімпійці мають безпосереднє відношення до відновлення української незалежності.

– Ми тут, у далекому Токіо, Україна – там, але відчуття країни, яка святкує сьогодні велике свято, цей великий ювілей – сьогодні з нами – національною паралімпійською збірною командою України. З Днем народження, рідна Україно, – сказав Валерій Сушкевич.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, відбулася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020. Тригодинне дійство під слоганом У нас є крила тривало без глядачів. Український прапор несли плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов.