Захисник київського Динамо опинився в переліку найперспективніших гравців до 20 років

Центральний захисник київського Динамо та збірної України Ілля Забарний потрапив до списку 100 найкращих гравців світу у віці до 20 років.

Відповідні дані надав Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES), який розташований у Швейцарії.

Українець посів 20 місце в рейтингу.

На першому місці опинився іспанський півзахисник Барселони Педро Гонсалес Лопес (Pedri), на другому – нападник Мейсон Грінвуд з Манчестер Юнайтед, а на третьому – лівий захисник Спортинга Нуну Мендеш.

18-річний Забарний вже зіграв у складі біло-синіх 41 матч, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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Крім того, захисник Динамо також провів 13 ігор у футболці національної збірної України, у складі якої був основним центральним захисником на Євро-2020.

Transfermarkt оцінює українця в € 11 млн.

Нагадаємо, раніше авторитетний портал Transfermarkt опублікував список з 100 футбольних клубів з найдорожчими складами.

Донецький Шахтар у цьому переліку зайняв 55 позицію з показником в € 176 млн, а київське Динамо, гравці якого подорожчали до € 135,1, виявилося на 70-му рядку.

Найдорожчим клубом світу на сьогоднішній день є англійський Манчестер Сіті, на другому – ПСЖ, а на третьому – Челсі.