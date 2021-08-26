Усі 20 клубів англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) одноголосно вирішили не відпускати своїх гравців на матчі збірних до країн, які внесені до червоного карантинного списку Великої Британії.

Заборонили виїжджати майже 60 гравцям із 19 клубів АПЛ. Вони мали поїхати в 26 країн із червоного списку на відбіркові матчі на чемпіонат світу-2022.

Після виступів за збірну гравцям довелося б повертатися в Велику Британію і відбувати 10-денний період ізоляції.

У червоний список включені, зокрема Бразилія, Аргентина та Єгипет.

Список гравців АПЛ, які не зможуть зіграти за збірні у відбіркових матчах на ЧС-2022 у період 30 серпня – 8 вересня.

Арсенал: Габріел, Габріел Мартінеллі, Мохамед Ельнені;

Астон Вілла: Еміліано Мартінес, Еміліано Буендіа, Уеслі, Дуглас Луїс, Марвелоус Накамба, Трезеге;

Брентфорд: Жоель Валенсія, Халіл Дервісоглу;

Брайтон: Енок Мвепу, Алексіс Мак Аллістер, Мойзес Кайседо, Стівен Альсате, Персі Тау;

Челсі: Тьяго Сілва;

Евертон: Рішарлісон, Хамес Родрігес, Йерро Міна, Дженк Тосун;

Ліверпуль: Мохамед Салах, Аліссон, Фабіньо, Роберто Фірміно;

Лідс: Рафінья, Жуніор Фірпо, Елдер Кошта;

Манчестер Сіті: Габріел Жезус, Едерсон, Фернандіньо;

Манчестер Юнайтед: Фред, Алекс Теллес, Едінсон Кавані, Ганнібал Меджбрі;

Ньюкасл: Мігель Альмірон, Жоелінтон, Федеріко Фернандес;

Норвіч: Онель Ернандес;

Тоттенгем: Джованні Ло Чельсо, Крістіан Ромеро, Лукас Моура, Давінсон Санчес;

Уотфорд: Хуан Ернандес, Озан Туфан;

Вест Гем: Мануель Лансіні.

Джерело: АПЛ