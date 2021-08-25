Мені потрібно скучити: Харлан розповіла про паузу в кар’єрі після Олімпіади-2020

Українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан вирішила взяти паузу у спортивній кар’єрі після сенсаційної поразки на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Для українки це була перша Олімпіада, на якій вона не завоювала медаль.

30-річна фехтувальниця наразі не думає про своє повернення у спорт. Так, Харлан пояснила, що зможе дати відповідь щодо свого майбутнього лише через три місяці.

– Ще болить. Тому я рада, що у мене в житті з’явився проект Танці з зірками. Я працюю, втомлююся, фізична праця присутня в житті, але це не через фехтування. Чого мені й хотілося, – додала спортсменка.

Водночас Харлан дала надію усім своїм вболівальникам на те, що візьме до рук шаблю та ще підкорюватиме міжнародні змагання.

– Усі, хто мене знає, розуміють, що все буде. Мені мій менеджер Юра Шаповалов говорить: Оль, я знаю тебе. Через три місяці ти станеш в стійку. Я відповідаю: Юра, ні. Мені потрібно скучити, – зауважила Харлан.

За словами спортсменки, вона зараз не хоче думати про фехтування. Також вона зізналась, що не вміє відпочивати, однак нині настав чудовий час дозволити собі це.

– Зараз я навіть не хочу думати про це. Я дозволила собі не думати про це. Коли ти 21 рік в цьому виді, то привчаєш себе до постійної роботи і навіть немає думок про відпочинок. Я не вмію відпочивати, мені совість не дозволяє. Це проблема – я не вмію сачкувати. Але ось я собі нарешті дозволила це, – додала Харлан.

Ольга Харлан залишила Олімпіаду-2020 після сенсаційної поразки в 1/16 фіналу проти представниці Китаю Ян Хен’ю – 12:15.

Після вибування зі змаганнях українка заявила, що не змогла впоратися з емоціями, також позначилась відсутність змагальної практики.

Для спортсменки це перша Олімпіада без медалі. Тому Ігри-2020 стали найгіршими у її кар’єрі.

У Пекіні-2008 Харлан стала олімпійською чемпіонкою в командній шаблі, а у Лондоні-2012 посіла третє місце. А от у Ріо-2016 Харлан завоювала одразу дві нагороди – особисту бронзу і командне срібло.

Джерело: Трибуна