Паралімпійські ігри-2020 в Токіо стартували 24 серпня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 делегацій, зокрема й збірна України.

Вони боротимуться за 539 комплектів нагород, які розіграють у 22 видах спорту.

Паралімпійські ігри-2020 в Токіо – медалі

Наразі у медальному заліку Паралімпіади-2020 лідирує Австралія. На рахунку австралійських спортсменів уже дві золоті медалі.

На другому місці Китай та США – національним збірним цих країн вдалося завоювати по одній срібній нагороді.

Третя сходинка відсутня, а четверту розділили Німеччина та Канада. Спортсмени з цих країн отримали по одній бронзовій медалі на Паралімпійських іграх.

Українська збірна на Паралімпійських іграх-2020 в Токіо поки не відзначилась.

Паралімпіада-2020 в японському Токіо триватиме до 5 вересня. Україна на Паралімпійських іграх цього року представлена у складі 143 спортсменів. Вони змагатимуться за медалі у 15 видах спорту.

Паралімпійські ігри в Токіо, як і Олімпійські ігри, повинні були пройти у 2020 році. Через пандемію коронавірусу головні спортивні змагання планети перенесли на цей рік, не змінюючи назву.

Цього року змагання проходять з низкою карантинних обмежень. Глядачів до перегляду не допускають.