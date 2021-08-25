Плавець Антон Коль здобув для збірної України першу срібну медаль на Паралімпійських іграх-2020 в Токіо. Друге срібло для національної збірної приніс фехтувальник Артем Манько.

Плавець Антон Коль подолав дистанцію 100 м за 2:28.29, поступившися на 0,3 секунди представнику Ізраїлю Іяду Шалабі. Третє місце посів італієць Франческо Беттелла, який показав результат 2:32.08.

Фехтувальник Артем Манько у фіналі змагань з шаблі на візку програв китайцю Лі Хао і посів друге місце.

Антон Коль – 31-річний паралімпієць родом з міста Нікополь, Майстер спорту України міжнародного класу. Цього року він вдруге у професійній кар’єрі вирушив на Паралімпіаду. У 2016 році Коль завоював дві бронзові нагороди у Ріо-де-Жанейро.

Також на його рахунку низка бронзових та срібних медалей на чемпіонатах світу та Європи.

Артему Маньку 22 роки, він представляє Черкаси та фехтує одразу на трьох видах зброї – шаблі, шпазі та рапірі. Паралімпіада в Токіо стала його дебютом.

До цього Манько двічі ставав чемпіоном світу з фехтування на шаблях у командній першості, а також вигравав бронзу на чемпіонаті Європи у командній першості.

Паралімпійські ігри в Токіо тривають з 24 серпня до 5 вересня. Збірна України цього року представлена 143 спортсменами у 15 видах спорту.

Фото: Getty Images, Черкаська ОДА