Перший день Паралімпіади-2020: підсумки збірної України

25 серпня у Токіо пройшов перший день Паралімпійських ігор-2020. За цей час збірна України встигла завоювати вісім медалей.

На рахунку наших паралімпійців одна золота, п’ять срібних і дві бронзові нагороди. Таким чином у медальному заліку Паралімпіади-2020 наша країна посідає п’яте місце.

Детальніше про те, хто з українців виборов медалі Паралімпіади-2020 та у яких видах спорту – у матеріалі Фактів ICTV.

Перше золото на Паралімпіаді-2020 принесла Україні плавчиня Єлизавета Мерешко. Вона стала першою у запливі на дистанції 50 м вільним стилем та встановила новий паралімпійський рекорд.

Спортсменка подолала дистанцію за 33.11 с, випередивши на 0,04 с Елізабет Маркс з США.

Також ще одна плавчиня Анна Гонтар здобула бронзову нагороду. 17-річна паралімпійка подолала дистанцію за 33.40 с.

Фехтувальниця Євгенія Бреус посіла третє місце у фехтуванні на шаблі на візку. Паралімпійка перемогла представницю Угорщини Єву Гаймасі з рахунком 15:10.

Напередодні Бреус здобула перемогу над росіянкою та китаянкою, однак у півфіналі не змогла подолати представницю Грузії.

Срібну медаль завоював плавець Антон Коль. Він подолав дистанцію 100 м за 2:28.29, поступившись на 0,3 с представнику Ізраїлю Іяду Шалабі.

Ще одне срібло для національної збірної приніс фехтувальник Артем Манько. Паралімпієць у фіналі змагань з шаблі на візку поступився китайцю Лі Хао і посів друге місце.

Також поповнили державну скарбничку срібними медалями 26-річний Максим Крипак у плаванні вільним стилем на 50 м, 35-річна Олена Федота у фехтуванні на візках, 20-річний Олег Вірченко у плаванні.

Паралімпійські ігри-2020 у японській столиці триватимуть до 5 вересня. Церемонія відкриття відбулася вчора, 24 серпня.

У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

Україну представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту. Це сьомі Ігри для паралімпійської збірної України.

Фото: Getty Images, НКСІУ