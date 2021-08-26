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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

У мене відкрилось друге дихання: Пятов про шанс зіграти за Шахтар після травми Трубіна

Андрей Пятов

Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов висловився про травму основного голкіпера клубу та конкурента Анатолія Трубіна.

За словами Пятова, йому шкода колегу, який через травму пропустить відбіркові матчі на чемпіонат світу-2022 у складі національної збірної та плей-офф Ліги чемпіонів проти французького Монако.

Та все ж Пятов задоволений, що отримав шанс зіграти у воротах гірників.

– Це футбольне життя. По-перше, я не йшов до заходу. Я б не підписував новий контракт. Я вже говорив, що у мене амбітний контракт, де я хочу і повинен боротися за місце, це моє рішення. Якщо я побачу, що вже не тягну, скажу: Дякую, до побачення, – пояснив голкіпер.

Як додав Пятов, у нього ще є футбольні амбіції, тож він хоче допомогти команді досягнути мети.

– Напевно, заново все завирувало. Шанс? Не такий шанс я мав на увазі, щоб мої колеги і друзі отримували травми. Я хочу допомагати команді. Я живу футболом. У мене з’явилось друге дихання, – зауважив футболіст.

Напередодні наставник синьо-жовтих Олександр Петраков викликав Андрія Пятова в національну збірну на матчі відбору на ЧС-2022.

Загалом у збірній України повністю оновили трійку воротарів на відбіркові матчі. Так, Андрій Лунін захворів на коронавірус, а Анатолій Трубін та Георгій Бущан травмувались.

У новому сезоні 37-річний Пятов відіграв за донецький Шахтар лише один матч в українській Прем’єр-лізі. Однак 25 серпня голкіпер може знову зіграти за гірників у плей-оф ЛЧ проти Монако.

ДжерелоБомбардир

Фото: Dreamstime

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