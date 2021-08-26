Мюнхенська Баварія у межах 1/32 фіналу Кубка Німеччини зустрічалася із командою Бремер, яка виступає в Оберлізі. Зустріч відбулася у Бремені на стадіоні Везерштадіон та завершилася розгромною перемогою чинних чемпіонів Бундесліги з рахунком 12:0.

Голами за мюнхенців у матчі відзначилися Малік Тілльман, Лерой Сане, Буна Сарр, Мікаель Кюізанс, Корентін Толіссо, Джамал Мусіала, який оформив дубль, а також Ерік Шупо-Мотінг, який записав у свій актив покер. Ще один гол у власні ворота відправив гравець Бремера Жан-Лука Варм.

Суперник Баварії у другому раунді Кубка Німеччини визначиться за підсумками жеребкування.

Оберліга, в якій виступає Бремер, є п’ятою футбольною лігою за рівнем у Німеччині.

Для клубу із Мюнхена перемога над Бремером з рахунком 12:0 стала другою найбільшою в офіційних матчах із 1965 року, коли команда приєдналася до Бундесліги.

Найбільш результативною перемогою Баварії залишається гра проти Вальдберга, який вона здолала з рахунком 16:1 у Кубку Німеччини.

У 2019 році Баварія у товариській зустрічі розгромила з непристойним рахунком 23:0 аматорську команду Роттах-Егерн.

У минулому розіграші Кубка Німеччини Баварія сенсаційно вилетіла у другому колі від команди із другої Бундесліги. Мюнхенців вибив клуб Хольштайн Кіль після серії пенальті.