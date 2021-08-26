26 вересня українська плавчиня Єлизавета Мерешко фінішувала другою в індивідуальному запливі на 200 метрів на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

Спортсменка з Херсона завоювала срібну медаль та загалом дев’яту для України.

Британка Мейсі Саммерс-Ньютон випередила українку із результатом 2.5668.

25 серпня Єлизавета Мерешко завоювала для збірної України на Паралімпійських іграх-2020 в Токіо першу золоту медаль.

Вона стала першою у змаганнях на дистанції 50 м вільним стилем та встановила паралімпійський рекорд.

Бронзова медаль цього дня дісталася ще одній українській плавчині Анні Гонтар.

У 2016 році на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро Мерешко завоювала чотири золоті нагороди та одну бронзову.

Станом на 12.00 26 серпня Україна посідає сьому сходинку в медальному заліку Паралімпіади-2020. У скарбничці збірної одна золота, шість срібних та дві бронзові медалі.

Змінилася й трійка лідерів. Якщо спершу у топ-3 були Австралія, Китай та ПКР, то тепер Китай посунув Австралію з першого місця, а на третю сходину із сьомої піднялась команда із Великої Британії.