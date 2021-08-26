Олімпійська призерка Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, отримала ще одну

Українській борчині та бронзовій призерці Олімпійських ігор-2020 Ірині Коляденко подарували ще одну квартиру в Ірпені.

Напередодні спортсменка отримала від Київської облдержадміністрації однокімнатну квартиру за медаль, але вона віддала її своєму тренеру Володимиру Яременко.

Коляденко пояснила, що своїм вчинком хотіла привернути увагу до того, що тренери і усі, хто стоять за спортсменами, також мають бути оцінені.

Та вже через кілька годин після цього вчинку до борчині зателефонували з міської ради Ірпеня і сказали, що дарують їй ще одне житло.

В ефірі одного з українських телеканалів мер міста Олександр Маркушин сказав, що таким чином місце влада хоче показати приклад іншим громадам.

– Вирішили разом з містом і нашими підприємцями вручити ще одну квартиру Коляденко і показати приклад іншим громадам: якщо є така ситуація, то потрібно вручати дві квартири, – сказав міський голова.

Раніше спортсменка розповіла, що на День Незалежності України губернатор Київської області Василь Володін вручив їй ключі від квартири в Ірпені.

Тоді вона зізналася, що власне житло – її заповітна мрія, але за всіма її успіхами стоїть ще тренер у якого є сім’я, але немає власного житла. Тому вона вирішила зробити йому такий подарунок.

4 серпня Ірина Коляденко посіла третє місце на Олімпіаді-2020 у Токіо в жіночій боротьбі у вазі до 62 кг.

У фінальній сутичці за бронзу вона здолала представницю Латвії Анастасію Григор’єву з рахунком 3:1.

Джерело: 5 канал