У Стамбулі сьогодні, 26 серпня, відбудеться церемонія жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Під час урочистого заходу оголосять Гравця року за версією УЄФА.

На перемогу у головній номінації претендують півзахисник Челсі Жоржиньо, його партнер по команді Н’Голо Канте та лідер Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне.

Італійський ресурс Tuttomercatoweb з посиланням на джерела, що наближені до УЄФА, повідомив, що нагорода дістанеться італійському хавбеку аристократів Жоржиньо.

У складі Челсі Жоржиньо виграв Лігу чемпіонів-2020/21, а зі збірною Італії став чемпіоном Європи-2020.

У голосуванні взяли участь 24 тренери збірних, що брали участь у Євро-2020, 80 тренерів із групових етапів Ліги чемпіонів та Ліги Європи та 55 журналістів.

У 2020 році найкращим гравцем року за версією Союзу європейських асоціацій став форвард збірної Польщі та мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі.

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Сама церемонія жеребкування розпочнеться о 18.00 за київським часом. У поточному розіграші Україна буде представлена у головному єврокубковому футбольному турнірі двома клубами – київським Динамо та донецьким Шахтарем.

Детальніше про склади кошиків та де дивитися церемонію жеребкування Ліги чемпіонів читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Tuttomercatoweb