Українець Шолінян проведе дебютний бій на турнірі UFC у вересні

Український боєць Людвік Шолінян незабаром вперше у своїй кар’єрі виступить у Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).
31-річний спортсмен вірменського походження найлегшої ваговій категорії зустрінеться з професійним уельським бійцем Джеком Шором.
Переглянути цей допис в Instagram
Поєдинок відбудеться 4 вересня в Лас-Вегасі на турнірі UFC Fight Night: Брансон – Хілл.
Що відомо про Шоліняна
Людвік Шолінян народився у 1990 році у вірменському місті, однак у три роки разом із сім’ єю переїхав до Києва.
Український боєць змішаних бойових мистецтв представник найлегшій ваговій категорії.
Він виступає на професійному ринзі з 2016 року. Відомий за участі в турнірах бійцівських організацій Bellator, M-1 і LFA.
Також Шолінян є учасником популярного шоу UFC – The Ultimate Fighter.
У 2018-му році він провів дебютний бій у Bellator, де після поразки Сайдемару Оноріо покинув промоушен.
Також на рахунку бійця бронза чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств серед любителів, чемпіонство України з ММА і перемога кубку України з вільної боротьби.
Фото: Людвік Шолінян