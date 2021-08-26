Українець Шолінян проведе дебютний бій на турнірі UFC у вересні

Український боєць Людвік Шолінян незабаром вперше у своїй кар’єрі виступить у Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

31-річний спортсмен вірменського походження найлегшої ваговій категорії зустрінеться з професійним уельським бійцем Джеком Шором.

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Поєдинок відбудеться 4 вересня в Лас-Вегасі на турнірі UFC Fight Night: Брансон – Хілл.

Що відомо про Шоліняна

Людвік Шолінян народився у 1990 році у вірменському місті, однак у три роки разом із сім’ єю переїхав до Києва.

Український боєць змішаних бойових мистецтв представник найлегшій ваговій категорії.

Він виступає на професійному ринзі з 2016 року. Відомий за участі в турнірах бійцівських організацій Bellator, M-1 і LFA.

Також Шолінян є учасником популярного шоу UFC – The Ultimate Fighter.

У 2018-му році він провів дебютний бій у Bellator, де після поразки Сайдемару Оноріо покинув промоушен.

Також на рахунку бійця бронза чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств серед любителів, чемпіонство України з ММА і перемога кубку України з вільної боротьби.

Фото: Людвік Шолінян