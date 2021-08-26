Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 відбудеться у Стамбулі 26 серпня.

На стадії групового етапу турніру Україну представлять два клуби: київське Динамо та донецький Шахтар, який кваліфікувався до цієї частини через відбіркові матчі.

Де дивитися жеребкування ЛЧ?

Церемонія жеребкування розпочнеться о 18.00. У прямому ефірі її можна подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Також жеребкування Ліги чемпіонів транслюватимуть на офіційному сайті УЄФА.

На стадії групового етапу зіграють 32 клуби. Команди вже розподілили на чотири кошики. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій згідно з рейтингом УЄФА.

Решту кошиків розподілили відповідно до клубного рейтингу УЄФА.

Склад кошиків для жеребкування

Кошик 1 : Челсі, Вільярреал, Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварія Мюнхен, Інтер, Лілль, Спортинг.

: Челсі, Вільярреал, Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварія Мюнхен, Інтер, Лілль, Спортинг. Кошик 2 : Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль, Севілья, Боруссія Дортмунд.

: Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль, Севілья, Боруссія Дортмунд. Кошик 3 : Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Аталанта, Зеніт, Шахтар Донецьк , РБ Зальцбург, Бенфіка.

: Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Аталанта, Зеніт, , РБ Зальцбург, Бенфіка. Кошик 4: Бешикташ, Динамо Київ, Шериф, Брюгге, Янг Бойз, Мілан, Мальме, Вольфсбург.

До одного квартету не зможуть потрапити команди з України та Росії, яку представить у турнірі пітерський Зеніт.

Розклад матчів групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22

1-й тур: 14/15 вересня;

2-й тур: 28/29 вересня;

3-й тур: 19/20 жовтня;

4-й тур: 2/3 листопада;

5-й тур: 23/24 листопада;

6-й тур: 7/8 грудня.

Під час церемонії жеребкування у Стамбулі найкращим гравцям минулого розіграшу турніру вручать нагороди. Також під час церемонії визначиться володар найкращого футболіста сезону за версією УЄФА та ще низка власників нагород.

Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 відбудеться 28 травня 2021 року на стадіоні Санкт-Петербург в однойменному місті Росії.