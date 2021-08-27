У матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи луганська Зоря приймала австрійський Рапід. Матч Зоря – Рапід закінчився поразкою українців з рахунком 2:3.

Зустріч відбулася на стадіоні Славутич-Арена, що у Запоріжжі. Огляд матчу Зоря – Рапід та відео голів дивіться у матеріалі.

Стартовий склад ФК Зоря: Булеца, Вернидуб, Гладкий, Громов, Жуніор, Кочергін, Назарина, Сайядманеш, Хомченовський, Цвек, Шевченко.

Стартовий склад ФК Рапід: Арасе, Гартлер, Гофманн, Граймль, Граховац, Грюль, Кара, Любічич, Стойкович, Ульманн, Фунтас.

Перший гол забили австрійці – уже на 10-й хвилині матчу м’яч у ворота Зорі оформив напівзахисник Марко Грюль. Через п’ять хвилин рахунок подвоїв Лео Граймль, який грає на позиції захисника.

На 40-й хвилині нападник Зорі Олександр Гладкий розпечатав ворота суперників, влучивши головою.

У другому таймі (68 хвилина) Таксіархіс Фунтас третім голом остаточно обнадіяв Зорю. Після цього Дмитро Хомченовський забив м’яч, однак суддя його не зарахував через офсайд.

На 86-й хвилині Захеді Шахаб з пенальті пробив у правий нижній кут – голкіперу Рапіда не вдалося схопити м’яч.

За підсумками двох матчів рахунок склав 2:6 на користь австрійців. Зоря вибула з Ліги Європи та зіграє у Лізі Конференцій. Під час минулої гри Зоря розгромно програла Рапіду з рахунком 0:3. Огляд матчу Зоря – Рапід від 19 серпня дивіться у матеріалі.

Фото: ФК Зоря