Паралімпійські ігри 2020 в Токіо: медальний залік Паралімпіади-2020 (таблиця)

27 серпня у Токіо стартував третій день Паралімпійських ігор-2020. Лідером змагань за кількістю виграних нагород наразі є збірна Китаю.

На рахунку цієї країни 28 нагород, серед них 12 золотих, п’ять срібних та 11 бронзових.

На другому місці у медальному заліку розташувалась Австралія. У активі цієї країни 16 медалей – сім золотих, три срібних та шість бронзових.

Трійку лідерів замикає Велика Британія. У цієї збірної шість золотих медалей, вісім срібних та п’ять бронзових.

Збірна України перемістилась із 9-го на 11-те місце. Однак наші паралімпійці змогли вже завоювати 11 нагород – одну золоту, сім срібних та три бронзових.

Загалом у топ-10 потрапили збірні ПКР (17 медалей), Нідерландів (10), Італії (11), Бразилії (10), США (4) та Колумбії (4).

Паралімпійські ігри-2020 у японській столиці триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

Україну представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту. Це сьомі Ігри для паралімпійської збірної України.

Уже встигли відзначитись плавчиня Єлизавета Мерешко, яка принесла Україні золото та срібло і встановила новий паралімпійський рекорд. Анна Гонтар завоювала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак та Олег Вірченко – срібло.

Серед фехтувальників медалі вибороли Артем Манько, Євгенія Бреус та Олена Федота.

27 серпня наші легкоатлети також завоювали нагороди: Владислав Білий – срібло, а Юлія Павленко – бронзу.