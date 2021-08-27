Жіноча збірна України з фехтування на рапірах виграла срібло Паралімпійських ігор-2020 у командній першості.

У фіналі змагань українки у складі Євгенії Бреус, Олени Федоти та Наталії Мандрик поступилися команді Китаю з рахунком 17:40.

На шляху до фіналу наші рапіристки здолали США (45:13), Китай (45:44), Угорщину (45:38) та Гонконг (45:27).

Для України ця медаль стала першою в історії Паралімпійських ігор в командній першості.

На Паралімпіаді-2020 у Токіо Україна виграла 21 медаль – три золоті, 12 срібних та шість бронзових.

Третє золото України на Паралімпіаді-2020

Ще одну медаль найвищого ґатунку на Паралімпіаді у Токіо до скарбнички України поклала плавчиня Ганна Стеценко. Вона перемогла у запливі на 400 м вільним стилем.

Стеценко подолала відстань за 4:23.92 хв, другою стала італійка Карлотта Джиллі, а бронза дісталася Каті Дедекінд з Австралії.