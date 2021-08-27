Жіноча збірна України з фехтування на рапірах виграла срібло Паралімпійських ігор-2020 у командній першості.
У фіналі змагань українки у складі Євгенії Бреус, Олени Федоти та Наталії Мандрик поступилися команді Китаю з рахунком 17:40.
На шляху до фіналу наші рапіристки здолали США (45:13), Китай (45:44), Угорщину (45:38) та Гонконг (45:27).
Для України ця медаль стала першою в історії Паралімпійських ігор в командній першості.
На Паралімпіаді-2020 у Токіо Україна виграла 21 медаль – три золоті, 12 срібних та шість бронзових.
Третє золото України на Паралімпіаді-2020
Ще одну медаль найвищого ґатунку на Паралімпіаді у Токіо до скарбнички України поклала плавчиня Ганна Стеценко. Вона перемогла у запливі на 400 м вільним стилем.
Стеценко подолала відстань за 4:23.92 хв, другою стала італійка Карлотта Джиллі, а бронза дісталася Каті Дедекінд з Австралії.