Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги у Лозанні (Швейцарія).

19-річна спортсменка стала другою у стрибках у висоту. Вона зуміла підкорити 1.98 м.

Магучіх поступилася лише олімпійській чемпіонці, представниці Росії Марії Ласіцкене за кількістю спроб.

Так, росіянка взяла 1,98 м із першої спроби, тоді як Магучіх – із третьої.

Також на цьому етапі Діамантової ліги виступали й інші українські спортсменки.

Так, Юлія Левченко посіла 6-те місце. Вона з перших спроб подолала висоту 1,81 м і 1,85 м, але не змогла взяти 1,89 м.

Ірина Геращенко стала 4-ю на етапі. Вона зупинилася на позначці 1,95 м.

Для наших легкоталеток ці змагання були першими після Олімпіади-2020 у Токіо.

Що таке Діамантова ліга

Щорічний серія комерційних змагань з легкої атлетики, організована Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (ІААФ).

Спортсмени змагаються в кожному виді програми сім разів, набираючи очки у кожній зустрічі.

У фіналі, який проводять у Цюріху чи Брюсселі, очки подвоюються.

Лондонське Гран-прі проводиться протягом двох днів і вважається однією зустріччю. Якщо учасники набирають однакову кількість очок, переможець визначається за кількістю перемог загалом.

Щоб виграти головний приз Діамантової ліги, спортсмен повинен брати участь у фіналі.

Скандал із Магучіх на Олімпіаді-2020

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль у змаганнях зі стрибків у висоту, подолавши 2 м.

Золото дісталось представниці ОКР Марії Ласіцкене, яка подолала висоту 2,04 м.

Після фінального змагання Магучіх зробила спільне фото з росіянкою. На фото легкоатлетки постали із прапорами України та ОКР.

Через цю світлину в українському інфопросторі розгорівся справжній скандал. Одні розкритикували спортсменку, а інші – встали на захист дівчини.

Сама ж Магучіх запевнила, що у неї не було політичної позиції. Також вона зауважила, що не заперечує, що між Україною та Росією триває війна.

Фото: НОК, Getty Images