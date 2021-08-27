Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Жеребкування групового етапу Ліги конференцій: визначилися суперники Зорі

ФК Зоря Луганськ

У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2021/22 – дебютного єврокубкового турніру під егідою УЄФА.

На цій стадії участь візьмуть 32 команди, серед яких представник України – луганська Зоря, яка не змогла подолати кваліфікацію Ліги Європи.

Результати жеребкування Ліги конференцій-2021/22:

  • Група А: ЛАСК, Маккабі Тель-Авів, Алашкерт, ХІК;
  • Група В: Гент, Партизан, Флора, Анортосіс;
  • Група С: Рома, Зоря Луганськ, ЦСКА Софія, Буде-Глімт;
  • Група D: АЗ Алкмаар, Клуж, Яблонець, Раннерс;
  • Група Е: Славія Прага, Фаєнорд, Уніон Берлін, Маккабі Хайфа;
  • Група F: Копенгаген, ПАОК, Слован Братіслава, Лінкольн Ред Імпс;
  • Група G: Тоттенгем Готспур, Ренн, Вітесс, Мура;
  • Група H: Базель, Карабах, Кайрат, Омонія.

Який регламент Ліги конференцій?

Переможці восьми квартетів вийдуть напряму до плей-оф раунду турніру, а саме до 1/8 фіналу.

Команди, що посядуть другі місця у групах, зійдуться у стикових матчах із командами, що посядуть треті сходинки у своїх квартетах у Лізі Європи.

Перший тур групового етапу ЛК стартує 16 серпня, а заключний, шостий, запланований на 9 грудня.

Читайте
Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи-2021/22

Фото: FC Zorya Luhansk

Джерело: УЄФА

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка