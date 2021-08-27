У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2021/22 – дебютного єврокубкового турніру під егідою УЄФА.
На цій стадії участь візьмуть 32 команди, серед яких представник України – луганська Зоря, яка не змогла подолати кваліфікацію Ліги Європи.
Результати жеребкування Ліги конференцій-2021/22:
- Група А: ЛАСК, Маккабі Тель-Авів, Алашкерт, ХІК;
- Група В: Гент, Партизан, Флора, Анортосіс;
- Група С: Рома, Зоря Луганськ, ЦСКА Софія, Буде-Глімт;
- Група D: АЗ Алкмаар, Клуж, Яблонець, Раннерс;
- Група Е: Славія Прага, Фаєнорд, Уніон Берлін, Маккабі Хайфа;
- Група F: Копенгаген, ПАОК, Слован Братіслава, Лінкольн Ред Імпс;
- Група G: Тоттенгем Готспур, Ренн, Вітесс, Мура;
- Група H: Базель, Карабах, Кайрат, Омонія.
Який регламент Ліги конференцій?
Переможці восьми квартетів вийдуть напряму до плей-оф раунду турніру, а саме до 1/8 фіналу.
Команди, що посядуть другі місця у групах, зійдуться у стикових матчах із командами, що посядуть треті сходинки у своїх квартетах у Лізі Європи.
Перший тур групового етапу ЛК стартує 16 серпня, а заключний, шостий, запланований на 9 грудня.
Фото: FC Zorya Luhansk