У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2021/22 – дебютного єврокубкового турніру під егідою УЄФА.

На цій стадії участь візьмуть 32 команди, серед яких представник України – луганська Зоря, яка не змогла подолати кваліфікацію Ліги Європи.

Результати жеребкування Ліги конференцій-2021/22:

Група А : ЛАСК, Маккабі Тель-Авів, Алашкерт, ХІК;

: ЛАСК, Маккабі Тель-Авів, Алашкерт, ХІК; Група В : Гент, Партизан, Флора, Анортосіс;

: Гент, Партизан, Флора, Анортосіс; Група С : Рома, Зоря Луганськ , ЦСКА Софія, Буде-Глімт;

: Рома, , ЦСКА Софія, Буде-Глімт; Група D : АЗ Алкмаар, Клуж, Яблонець, Раннерс;

: АЗ Алкмаар, Клуж, Яблонець, Раннерс; Група Е : Славія Прага, Фаєнорд, Уніон Берлін, Маккабі Хайфа;

: Славія Прага, Фаєнорд, Уніон Берлін, Маккабі Хайфа; Група F : Копенгаген, ПАОК, Слован Братіслава, Лінкольн Ред Імпс;

: Копенгаген, ПАОК, Слован Братіслава, Лінкольн Ред Імпс; Група G : Тоттенгем Готспур, Ренн, Вітесс, Мура;

: Тоттенгем Готспур, Ренн, Вітесс, Мура; Група H: Базель, Карабах, Кайрат, Омонія.

Який регламент Ліги конференцій?

Переможці восьми квартетів вийдуть напряму до плей-оф раунду турніру, а саме до 1/8 фіналу.

Команди, що посядуть другі місця у групах, зійдуться у стикових матчах із командами, що посядуть треті сходинки у своїх квартетах у Лізі Європи.

Перший тур групового етапу ЛК стартує 16 серпня, а заключний, шостий, запланований на 9 грудня.

Фото: FC Zorya Luhansk