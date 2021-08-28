У суботу 28 серпня, на Паралімпійських іграх-2020 українські спортсмени показали чудовий результат, завоювавши одразу п’ять золотих, чотири срібні та три бронзові медалі.

Із цієї нагоди президент України Володимир Зеленський привітав Національну паралімпійську збірну.

Також глава держави відзначив п’ятьох паралімпійців, які принесли Україні золоті нагороди.

Так, паралімпійськими чемпіонами сьогодні стали плавці Євгеній Богодайко, Максим Крипак, Михайло Сербін, Єлизавета Мерешко та Денис Дубров.

– Паралімпійці України продовжують дивувати світ у Токіо-2020. У четвертий день змагань вони здобули 12 медалей: п’ять золотих, чотири срібні і три бронзові. Вітаю Богодайка, Крипака, Сербіна, Мерешко, Дуброва й усіх наших призерів. Ви найкращі, – написав Зеленський.

За підсумками четвертого дня Паралімпіади-2020 у Токіо Україна опинилася на 5 місці в медальному заліку.

У суботу золото державі приніс плавець Євгеній Богодайко на дистанції 100 метрів брасом. Він подолав дистанцію за 1:20.13 хв.

Максим Крипак завоював золоту медаль із новим світовим паралімпійським рекордом на дистанції 100 метрів вільним стилем. Він проплив дистанцію за 50.64 секунд.

Михайло Сербін переміг у запливі на 100 метрів на спині. Його результат 1:08.63 хв.

А от Єлизавета Мерешко стала дворазовою паралімпійською чемпіонкою Ігор-2020. Дистанцію 100 метрів брасом подолала за 1:40.59 хв.

Денис Дубров став чемпіоном на дистанції 200 м в комплексному плаванні – 2:20.96 хв.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени у 15 видах спорту.

Наразі наша збірна вже має 34 медалі: вісім золотих, 17 срібних та дев’ять бронзових.

Джерело: Володимир Зеленський