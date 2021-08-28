Паралімпіада-2020: сьому золоту медаль здобув український плавець Денис Дубров

Український плавець Денис Дубров (клас – S8) виборов сьоме золото Паралімпійських Ігор у Токіо.

Він став володарем золотої медалі на дистанції 200 метрів у комплексному плаванні.

Дубров вийшов на другу для себе дистанцію Паралімпійських Ігор у Токіо. Стартував український плавець у перший день змагань: заплив 100 метрів вільним стилем він закінчив з п’ятим результатом.

Наступним запливом за участі Дуброва стали 200 метрів в індивідуальному комплексному плаванні. Саме у цій дисципліні 32-річний спортсмен став чемпіоном Паралімпіади-2016.

Українець мав найкращий час кваліфікації перед фіналом, а його головним конкурентом був американець Роберт Грізвольд.

Проте у самому фіналі Дуброву довелося боротися не з американцем, а з двома китайськими плавцями – Ксу Хайцзяо та Яном Гуанлуном. Але випередити обох опонентів Дуброву вдалося.

На фініші український параатлет показав час 2:20.96 хвилини. І завоював четверту золоту нагороду в своїй кар’єрі.

Плавець Денис Дубров був у топ-10 найкращих на іграх в Ріо.

Фото: most-dnepr.info