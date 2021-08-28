Паралімпіада-2020: Україна здобула ще два золота

Україна здобула ще два золота Паралімпіади-2020. Четверту медаль виграв плавець Євген Богодайко. Він став першим на 100-метрівці брасом (клас – S6).

А Максим Крипак встановив світовий рекорд на стометрівці вільним стилем і здобув п’яту для України золоту медаль Паралімпіади в Токіо.

На дистанції 100 метрів вільним стилем Максим Крипак показав результат 50,64 секунди. Українець побив світовий рекорд, який становив 50,87 с.

Так, Максим Крипак побив світовий рекорд на Паралімпіаді-2020, який раніше належав бразильцеві Андре Бразилія (50.87 секунди).

Друге місце сьогодні посів австралієць Роуен Кротерс, третє – італієць Стефано Раймонді.

У Богодайка в арсеналі вже є п’ять золотих нагород Паралімпіади, причому у 2012 та 2016 роках він ставав чемпіоном саме на дистанції 100 метрів брасом.

Вчора українська плавчиня Анна Стеценко здобула золоту медаль на Паралімпіаді-2020 в японському Токіо.

Українка брала участь у запливі на 400 м вільним стилем. Анна Стеценко подолала відстань за 4:23.92 хв.

Другою стала представниця Італії Карлотта Джиллі з результатом 4:26.14 хв. Бронзова медаль на Паралімпіаді в Токіо дісталася Каті Дедекінд з Австралії – вона пропливла за 4:35.87 хв.

Наразі в активі України 29 медалей: 5 золотих, 15 срібних, 9 бронзових. З цим результатом українська збірна займає восьму сходинку в медальному заліку.