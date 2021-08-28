Восьме золото українців на Паралімпіаді-2020: плавчиня Єлизавета Мерешко стала дворазовою чемпіонкою

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко виграла другу особисту та восьму для України золоту медаль на Паралімпіаді-2020 з плавання.

Мерешко підкорила дистанцію 100 метрів брасом (клас – S5), пропливши з найкращим часом.

На старті Паралімпіади в Токіо дівчина виборола перше місце у 50-метрівці вільним стилем, після чого стала срібною призеркою у 200-метрівці комплексним стилем.

Мерешко була серед претенденток на медалі на дистанції 100 метрів брасом. За часом кваліфікації українка поступалася лише британці Грейс Гарві.

А ось у фіналі Мерешко не дозволила Гарві бути першою. На фініші українка показала час 1:40.59 хвилин.

Це п’ята золота медаль України в четвертий змагальний день Паралімпіади-2020. Ще чотири нагороди найвищого ґатунку українці отримали також в плаванні.

Євген Богодайко, Максим Кріпак, Михайло Сербін і Денис Дубров стали героями четвертого дня Паралімпіади у Токіо.