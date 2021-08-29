Три срібла та бронза: українські плавці вибороли ще чотири медалі на Паралімпіаді

Україна отримала ще чотири медалі у плаванні на Паралімпійських іграх в Токіо-2020 – три срібні та одну бронзову.

Срібну нагороду у плаванні на дистанції 50 м вільним стилем виборов Денис Остапченко. Він змагався у класі S3 і подолав відстань за 45.57 сек, поступившись китайцю Цзоу Лянькан. У цьому ж запливі брав участь українець Сергій Паламарчук, який з результатом 49.65 сек посів шосте місце.

У плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем (клас – S13) срібна нагорода дісталася Іллі Яременку, а бронза – Максиму Вераксі. Яременко впорався за 23.70 сек, а Вераксі знадобилося 23.83 сек. Першим у цьому запливі став білорус Ігар Бокі (23.21 сек)

На дистанції 400 м вільним стилем (клас S7) срібну медаль здобув Андрій Трусов. Він показав результат 4:35.56 хв, а золото дісталося Марку Маляру з Ізраїлю (4:31.06 хв).

Днями Трусов на Парілімпіаді-2020 здобув срібло у комплексному плаванні. Загалом на рахунку України уже понад 40 нагород, з яких у плаванні – 21.

Паралімпійські ігри в Токіо триватимуть до 5 вересня. У них беруть участь паралімпійці з понад 160 делегацій.

Паралімпійські збірна України цього року представлена 143 спортсменами, які змагаються у 15 видах спорту з 22 представлених. Новини про Паралімпіаду-2020 в Токіо читайте на Фактах ICTV.