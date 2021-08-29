Легкоатлетка Анастасія Мисник принесла збірній України ще одну срібну медаль на Паралімпійських іграх в Токіо.

Мисник виступала у метанні ядра у класифікації F20. Вона встановила новий рекорд Європи, метнувши ядро на 14,16 м.

Перше місце дісталося представниці Еквадору Полет Ізамарі Мендес Санчес, яка показала результат 14,39 м. Бронзу виграла ще одна еквадорка Анаїс Мендес (14.06 м).

На четвертому місці українка Вікторія Шпачинська, яка метнула ядро на 13.87 м.

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Анастасії Мисник 30 років, вона народилася у місті Знам’янка Кіровоградської області, яку зараз й представляє.

Мисник виступає на змаганнях у кваліфікації F20, сюди входять спортсмени з порушенням розумового розвитку.

Мисник вигравала срібло на Паралімпіадах 2012 та 2016 року. Також на її рахунку дві бронзи та одне срібло на чемпіонаті світу.

У 2015 році легкоатлетка завоювала бронзу чемпіонату Європи, а через рік привезла золото.

Паралімпійські ігри в Токіо розпочалися 24 серпня, а завершаться 5 вересня. Україну цього року представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту.