На Паралімпіаді-2020 виступив колишній терорист

На Паралімпіаді в Токіо виступив колишній терорист – 64-річний іспанський плавець Себастьян Родрігес Велозу.

Чоловіка засудили до 84 років в’язниці.

Термін іспанець здобув за серію вибухів в 1985 році. Але під час укладення чоловік влаштував тривале голодування, через що отримав параліч ніг. Коли іспанця випустили як безнадійно хворого, він почав плавати.

Вже 20 років спортсмен виступає на Паралімпійських Іграх.

Ігри в Токіо стали шостими для Родрігеса.

Майбутній паралімпійський чемпіон захопився революційними ідеями у 1975-му, коли у Іспанії пав диктаторський режим Франсиско Франка.

У 80-ті роки Родрігес вступив до лав антифашистської організації Першого жовтня (GRAPO).

Ліворадикальне угрупування підтримувало марксизм-ленінізм і ненавиділа короля Іспанії. Організація була визнана терористичною, але члени GRAPO продовжували свої спроби з повалення чинної влади.

Також вони наполягали на вигнанні військ НАТО і США з Іспанії, які перебували в країні в якості державних партнерів.

У 1984 році Родрігес зробив серію вибухів в Севільї. А потім став співучасником вбивства відомого бізнесмена з Андалусії – Рафаеля Падурі. Іспанська влада засудила злочинця до 84 років в’язниці.

У 1990-му він влаштував голодування разом зі своїми сусідами по камері. Масова відмова від їжі тривала 432 дні, поки не померли всі учасники страйку, окрім Велозу.

Його змусили їсти, однак до того моменту терорист вже остаточно підірвав своє здоров’я. У Родрігеса виявили параліч нижніх кінцівок і пошкодження внутрішніх органів.

За іспанськими законами тяжкохворий чоловік не повинен знаходитися у в’язниці. Тому в 1994 році Себастьян отримав умовно-дострокове звільнення. Вже через два роки Родрігес зайнявся плаванням.

Він виступає на дистанціях вільним стилем (50, 100, 200 м) і в змішаних естафетах. На його рахунку 15 медалей: 5 золотих нагород Сіднея-2000, 3 «золота» Афін-2004, а також 4 бронзи ​​і 3 срібла з Пекіна-2008 і Лондона-2012. Родрігес – один з найтитулованіших атлетів з обмеженими можливостями.

У Паралімпіаді-2020 Велозу посів восьме місце в 200-метрівці та естафеті 4×50 м.