Паралімпійські ігри 2020 в Токіо: медальний залік Паралімпіади-2020 (таблиця)

29 серпня в Токіо розпочався п’ятий день Паралімпійських ігор-2020. За підсумками попереднього дня Україна піднялася в медальному заліку на п’яте місце, а за кількістю нагород наша збірна й зовсім знаходиться на четвертій позиції.

Українські спортсмени завоювали вже 10 золотих, 17 срібних і дев’ять бронзових медалей.

Лідерство продовжує утримувати Китай – представники цієї країни отримали в цілому 90 нагород – 36 золотих, 27 срібних і 27 бронзових.

Друге місце займає збірна Великобританії. На рахунку паралімпійців із Сполученого Королівства 51 медаль – 20 золотих, 15 срібних і 16 бронзових.

На третьому місці знаходиться збірна ПКР – її представники здобули 41 нагороду – 14 золотих, 7 срібних і 20 бронзових.

У топ-10 також знаходяться збірні США (12/9/4), Азербайджану (8/0/2), Австралії (7/11/13), Нідерландів (7/6/5), Бразилії (7/5/13 ) та Італії (5/7/7).

Паралімпійські ігри-2020 у японській столиці триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

Україну представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту. Це сьомі Ігри для паралімпійської збірної України.

Уже встигли відзначитись плавчиня Єлизавета Мерешко, яка принесла Україні золото та срібло і встановила новий паралімпійський рекорд. Анна Гонтар завоювала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак та Олег Вірченко – срібло.

Серед фехтувальників медалі вибороли Артем Манько, Євгенія Бреус та Олена Федота.

27 серпня наші легкоатлети також завоювали нагороди: Владислав Білий – срібло, а Юлія Павленко – бронзу.