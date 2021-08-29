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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Примирення бути не може: Петраков розповів, чи будуть у збірній гравці з Росії

Александр Петраков

29 серпня Українська асоціація футболу (УАФ) представила новий склад тренерського штабу збірної України з футболу на чолі з Олександром Петраковим – виконувачем обов’язки головного тренера.

Під час презентації Петракова запитали, чи буде він викликати у збірну України російських гравців. В. о. головного тренера відповів, що наразі не розглядає такого варіанту.

Олександр Петраков пригадав, як у лютому прогулювався Києвом і побачив фотографії загиблих українських військових.

– Зайшов у Михайлівський, і там збоку фотографії наших загиблих військових. Там і дівчата, і хлопці молоді. Там стільки цих прізвищ, стільки фото людей. Я зрозумів, що зараз ні футболістів з Росії, ніякого примирення апріорі бути не може.

Про те, що Петраков стане новим тренером національної збірної повідомила УАФ 18 серпня. На початку місяця посаду залишив Андрій Шевченко, який тренував футболістів останні п’ять років.

Після цього на його місце розглядали Сергія Реброва, але він не зміг розірвати контракт з еміратською командою. ЗМІ очікують, що Ребров обійме посаду головного тренера пізніше, саме тому Петракова призначили виконувачем обов’язки.

Раніше Олександр Петраков тренував юнацьку збірну України з футболу, а у 2001-2005 роках був коучем ФК Динамо.

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Джерело: УАФ

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