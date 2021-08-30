Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала звіт щодо трансферів за останнє десятиліття у період з 2011 до 2020 року.

За цей період українські клуби заробили $864 млн та посіли одинадцяту сходинку у списку. Найбільший дохід від переходів заробили іспанські клуби, а саме $6,2 млрд.

За цей же період українські клуби витратили на купівлю гравців понад $500 млн. Це 17-а позиція у списку.

Пальма першості за витратами в Англії – $12,4 млрд, далі йдуть Іспанія ($6,7 млрд), Італія ($5,6 млрд), Німеччина ($4,4 млрд) та Франція ($4 млрд).

Позитивне сальдо у $363,3 млн дозволяє Україні посідає десяте місце в рейтингу за прибутками від трансферів. Перша сходинка тут у Португалії.

У топ-30 за отриманими доходами від трансферів також представлені два українські клуби – донецький Шахтар та київське Динамо. Гірники розташувалися на 26-му місці, а Динамо на 30-му.

За кількістю трансферів українські футболісти опинилися на 13-му місці. За цей період було здійснено 2 282 переходи українців. А ось лідер за кількістю переходів – Бразилія (15 128).

Трансфер за участі українського клубу потрапив і до топ-70 найдорожчих переходів за це десятиліття. Перехід бразильця Фреда із Шахтаря до Манчестер Юнайтед у 2018 році опинився на 43-му місці. ФІФА не вказала точну вартість трансферу, але портал Transfermarkt оцінив цей перехід в $69 млн.