У матчі четвертого туру відбору на ЧС-2022 збірна України на виїзді зіграє з командою Казахстану. Зустріч відбудеться 1 вересня у Нур-Султані на стадіоні Астана Арена.

Початок матчу о 17.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Також гру транслюватиме російські телеканали Матч ТВ та Матч! Футбол 1.

У повторі матч можна буде переглянути 2 вересня о 3.10 та 15.35 на каналі Футбол 2, а також об 11.25 на каналі Футбол 1.

Це буде шоста зустріч команд в історії. Чотири рази збірна України святкувала перемогу над казахами і лише раз зіграла внічию. Це сталося у поточному відборі до чемпіонату світу-2022 у Києві.

Українці першими відкрили рахунок у матчі після голу Романа Яремчука, але потім пропустили від Серікжана Мужикова.

Після зіграних трьох матчів збірна України має у своєму активі три пункти та посідає другу сходинку у групі D після Франції (7). Казахстан посідає останнє, п’яте, місце у групі, маючи в активі один пункт та провівши дві зустрічі.