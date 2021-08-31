Літні Паралімпійські ігри у Токіо стартували 24 серпня і завершаться урочистою церемонією, що відбудеться 5 вересня 2021 року.

Урочисту подію можна буде подивитися у прямій трансляції на UA: Перший. Початок церемонії закриття запланований на 14.00 за київським часом.

Закриття Ігор-2020 відбудеться на Національному стадіоні Токіо, де відбулася і церемонія відкриття змагань.

Україну на Паралімпіаді представили 143 атлети у 15 видах спорту. Це – бадмінтон, академічне веслування, велоспорт, голбол, дзюдо, легка атлетика, настільний теніс, паверліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, кульова стрільба, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування.

Всього представники 168 країн світу змагалися за нагороди у 22 видах спорту. Всього розіграли 540 комплектів нагород.

Для національної паралімпійської збірної XVI літні Паралімпійські ігри стали сьомими за рахунком.

Якою була церемонія відкриття?

Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020 відбулася 24 серпня на тому ж стадіоні у Токіо, що й церемонія відкриття Олімпійських ігор.

Тригодинне дійство під слоганом У нас є крила відбулося без глядачів.

Паралімпіаду-2020 відкрили після того, як символічний старт змаганням дав імператор Японії Нарухіто.