Третя ракетка України Марта Костюк завершила виступи на тенісному турнірі серії Grand Slam – US Open-2020.

У двох сетах українка поступилася представниці Греції Марії Саккарі з рахунком 6:4, 6:3.

Костюк швидко повела у першій партії 2:0, але програла на своїй подачі і дала суперниці себе дотиснути. У другому сеті на корті так само точилася рівна боротьба, але у вирішальних геймах Марта віддала гречанці два розіграші і не змогла перевести гру у третю партію.

За матч Костюк зробила один ейс та один раз припустилася подвійної помилки, у Саккарі п’ять подач на виліт та три подвійні помилки.

У другому колі Саккарі зустрінеться із переможницею пари Анастасія Севастова (Латвія) – Катержина Сінякова (Чехія).

Костюк стала другою українкою, яка не змогла подолати бар’єр першого кола на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. Днем раніше з одиночного турніру вилетіла друга ракетка України Даяна Ястремська. Вона поступилася у трьох сетах німкені Анжелік Кербер – 3:6, 6:4, 7:6.

А ось четверта ракетка України Ангеліна Калініна та шостий номер світового рейтингу Еліна Світоліна успішно вийшли до другого кола змагань.

Калініна зробила камбек у матчі проти єгиптянки Маяр Шеріф. Вона програла перший сет 6:4, але змела суперницю у двох наступних – двічі по 6:1.

У наступному колі Калініна спробує зробити те, що не вдалося Ястремській, а саме зламати опір Кербер.

Світоліна здобула перемогу над Ребеккою Маріно із Канади у двох сетах 6:2, 6:3. Для цього українці знадобилося трохи більше години. За вихід до третього кола Еліна посперечається з іспанкою Ребекою Масаровою, яка посідає 231 сходинку рейтингу WTA.