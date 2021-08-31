Паралімпійські ігри 2020 в Токіо: медальний залік Паралімпіади-2020 (таблиця)

31 серпня Токіо закінчився сьомий день Паралімпійських ігор-2020. За підсумками дня Україна піднялася у медальному заліку на п’яте місце, а за кількістю нагород наша збірна перебуває на четвертій позиції.

За вчора, 31 серпня, збірна України завоювала ще 13 медалей: три золоті, шість срібних і чотири бронзові.

Всього на рахунку збірної України 67 нагород: 15 золотих медалей, 33 срібні та 19 бронзових.

Лідерство продовжує утримувати Китай: представники цієї країни отримали в цілому 132 нагороди – 62 золоти, 38 срібних і 32 бронзові.

Друге місце посідає збірна Великої Британії. На рахунку паралімпійців зі Сполученого Королівства 80 медалей – 29 золотих, 23 срібних і 28 бронзових.

На третьому місці перебуває збірна ПКР: її представники завоювали 74 нагород – 25 золотих, 16 срібних і 33 бронзових.

У топ-10 також перебувають збірні США (24/24/15), Бразилії (14/11/17), Нідерландів (14/9/9), Австралії (13/21/20), Італії (11/18/14), Азербайджану (10/1/4).

Паралімпійські ігри-2020 у японській столиці триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

Україну представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту. Це сьомі Ігри для паралімпійської збірної України.

Уже встигли відзначитись плавчиня Єлизавета Мерешко, яка принесла Україні золото та срібло і встановила новий паралімпійський рекорд. Анна Гонтар завоювала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак та Олег Вірченко – срібло.

Серед фехтувальників медалі вибороли Артем Манько, Євгенія Бреус та Олена Федота.

27 серпня наші легкоатлети також завоювали нагороди: Владислав Білий – срібло, а Юлія Павленко – бронзу.

А 30 серпня Марина Литовченко здобула для України золоту медаль у змаганнях з настільного тенісу в класі 6 та Андрій Трусов у плаванні на 100 метрів вільним стилем у класі S7.