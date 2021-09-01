Екс-гравець збірної України В’ячеслав Шевчук в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV прокоментував результат матчу Казахстан – Україна в межах четвертого туру групового етапу відбору до ЧС-2022 та оцінив шанси на вихід із групи.

На його думку, кінцевий рахунок зустрічі збірних України та Казахстану – не по грі.

– Наші хлопці заслуговують на більше. У першому таймі я виділив би перших 25 хвилин. Вони були чудові. Ми мали б за цей час закрити гру. Ми створили три-чотири моменти, і мали забити. Але не вистачило холоднокровності та майстерності. Потім трішки розслабилися. Можливо, зіграла самовпевненість, що так легко дається гра, – сказав Шевчук.

Говорячи про другий тайм, футболіст наголосив, що команда тактично сіла в середній блок, розраховуючи на швидкі контратаки.

– Нам вдавалося, було два чудових моменти. 100-відсотково мали б забити Матвієнко і Соболь з передачі Ярмоленка, який вже грав на позиціях форварда, – додав він.

Шанси на вихід збірної України із групи на чемпіонат світу-2022 у Катарі Шевчук оцінив як мінімальні:

– Шанси є, мінімальні шанси. Щодо гри, мені сподобалася наша команда. Так, рахунок не для нас, але хлопці віддали всі сили.

1 вересня в Нур-Султані на Астана-Арена зустріч збірних України і Казахстану в рамках четвертого туру групового етапу кваліфікаційного відбору до чемпіонату світу з футболу-2022 завершилася з рахунком 2:2.

Це вже четвертий матч відбору, який Україна заверпшує з нічийним рахунком.

Фото: Олимпик