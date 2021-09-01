Паралімпійські ігри 2020 в Токіо: медальний залік Паралімпіади-2020 (таблиця)

1 вересня у Токіо стартував восьмий день Паралімпійських ігор-2020. Наразі чинним лідером продовжує бути Китай.

Збірна цієї країни загалом виборола 135 нагород, серед яких 64 золотих, 39 срібних і 32 бронзові.

Друге місце посідає збірна Великої Британії. На рахунку паралімпійців 82 медалі – 29 золотих, 23 срібних і 30 бронзових.

На третьому місці перебуває збірна ПКР. Представники цієї команди завоювали 77 нагород – 26 золотих, 17 срібних і 34 бронзові.

Україна посідає шосте місце у медальному заліку. Наші паралімпійці уже додали у державну скрабничку 69 медалей – 15 золотих, 34 срібних та 20 бронзових.

У топ-10 також збірні США (24/24/17), Нідерландів (16/9/10), Бразилії (14/11/19), Австралії (13/21/21), Італії (11/19/15), Азербайджану (10/1/4).

Паралімпійські ігри-2020 у японській столиці триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

Україну представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту. Це сьомі Ігри для паралімпійської збірної України.

Уже встигли відзначитись плавчиня Єлизавета Мерешко, яка принесла Україні золото та срібло і встановила новий паралімпійський рекорд. Анна Гонтар завоювала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак та Олег Вірченко – срібло.

Серед фехтувальників медалі вибороли Артем Манько, Євгенія Бреус та Олена Федота.

27 серпня наші легкоатлети також завоювали нагороди: Владислав Білий – срібло, а Юлія Павленко – бронзу.

А 30 серпня Марина Литовченко здобула для України золоту медаль у змаганнях з настільного тенісу в класі 6 та Андрій Трусов у плаванні на 100 метрів вільним стилем у класі S7.

31 серпня збірна України завоювала ще 13 медалей: три золоті, шість срібних і чотири бронзові.