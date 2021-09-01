Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Плавець Крипак виборов третє золото на Паралімпіаді-2020

Максим Крипак

Український плавець Максим Крипак виборов третю медаль золотого ґатунку на літніх Паралімпійських іграх-2020 у Токіо.

26-річний спортсмен був найкращий у запливі на 400 метрів вільним стилем. Крипак подолав дистанцію за 3:59.62 хвилини.

Другим фінішу дістався представник Нідерландів Басс Теккен, а бронза в австралійця Томаса Галлахера.

Загалом для Крипака це вже п’ята медаль на Іграх у Токіо.  До цього він виграв два золота на дистанції 100 метрів вільним стилем та на 100 метрів батерфляєм, срібло він виграв за підсумками вільного запливу на 50 метрів, а бронзу – в естафеті 4х100 метрів.

Наразі в активі збірної України на Паралімпійських іграх у Токіо вже 71 медаль: 16 золотих, 34 срібних і 21 бронзова. З цим результатом синьо-жовті посідають шосту сходинку в медальному заліку.

Читайте
Трусов приніс Україні 13-у золоту медаль на Паралімпіаді-2020

У восьмий змагальний день Паралімпіади-2020 ще дві нагороди українські спортсмени вибороли у кульовій стрільбі.

21-річна Ірина Щетнік виборола бронзову медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів у класі SH1, а Василь Ковальчук став другим у стрільбі з гвинтівки на 10 м лежачи.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка